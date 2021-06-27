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الأحد، 27-06-2021 01:54 م

انتهاء توسعة صوامع الجويدة بسعة 255 ألف طن

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الوكيل الإخباري - أنهت الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين، من توسعة صوامع الجويدة بطاقة تخزينية 120 ألف طن، لتصبح السعة الاجمالية 255 الف طن، واستكمال توسعة صوامع العقبة، لتصبح سعتها الاجمالية 200 الف طن، والمُمولة من المنحة الخليجية الإماراتية.

وقال مدير عام الشركة، عماد الطراونة، إنّ الشركة ركبت جهازا ثالثا للتفريغ والتحميل للبواخر، لتوسعة صوامع العقبة، ما ادى إلى زيادة حجم التخزين في الصوامع.

وأضاف، أن العمل مستمر لتحسين ظروف التخزين في المستودعات الجافة والثلاجات بالصورة التي تلبي حاجة السوق المحلي وتوفير أفضل الشروط للتخزين والمناولة والمحافظة على سلامة المخزون والبيئة المحلية.

وعملت الشركة على ربط الشبكة الكهربائية في مجمعات الشمال والرصيفة والجويدة ومطحنة الجويدة بالطاقة الشمسية، ما أحدث وفرا في المصاريف التشغيلية.

وأشار، إلى أن الشركة رفدت الخزينة العامة للدولة بكافة الفوائض المالية المتحققة لديها، حيث قامت بتحويل 3.3 مليون دينار في 2019، لافتا أنها بدأت العمل على استحداث نظام التشويل الآلي، والذي من المتوقع ان يسهم بالتخفيف من الأعباء المالية والسرعة في الانجاز.

واعلن الطراونة عن دراسة تقوم بها الشركة لمشروع بناء هنجر أو هنجرين لغاية تخزين الصويا في ميناء العقبة الجديد، بسعة 35 الف طن/هنجر، بالاضافة الى مشروع تركيب وحدات تفريغ (جك) للصوامع الجديدة في الجويدة تحت الانشاء.

وأوضح، أنه تم تركيب وحدة غربلة حبوب لإزالة كسر الذرة، وصيانة البنية التحتية والمعدات في مجمعات الشركة ضمن خطط وبرامج محددة لاستثمارها مستقبلاً.

يشار أن الشركة تمارس أعمال تخزين القمح والشعير وبيع الطحين وتأجير المستودعات الجافة والمبردة إضافة الى إدارة وتشغيل وصيانة الصوامع والمطحنة والمستودعات.

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ويتوفر لديها 4 مجمعات تقع في الجويدة والرصيفة والشمال والعقبة، وصوامع لتخزين القمح والشعير بطاقة استيعابية تراكمية قصوى 750 ألف طن في السنة.

 




 

 


 

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