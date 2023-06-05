العقبة تستقبل باخرة سياحية تحمل 2428 سائحا

الوكيل الإخباري - استقبلت محطة العقبة للسفن السياحية صباح اليوم الاثنين، الباخرة السياحية (MEIN SCHIFF 5)، القادمة من ميناء مسقط في عمان، تحمل على متنها 2428 سائحا من مختلف الجنسيات الأوروبية، إضافة إلى 921 فردا من طاقمها.

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وبحسب مدير السياحة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي، فإن السلطة قامت بتوفير جميع المتطلبات والخدمات اللوجستية اللازمة لاستقبال السياح ونقلهم إلى المناطق التاريخية والأثرية والسياحية في المثلث الذهبي.



وأضاف مرجي، أن وصول عدد كبير من السفن السياحية خلال الموسم السياحي الشتوي للبواخر يؤكد اعتماد العقبة كمركز جذب على بوابة البحر الأحمر، كمدينة سياحية ووجهة عالمية ونقطة مهمة في برنامج كبرى الشركات السياحية المنظمة لرحلات البواخر السياحية، لما تتمتع به من تنوع في المنتج السياحي.



يذكر أنه وصل إلى موانئ العقبة منذ بداية العام الحالي، 58 باخرة سياحية حملت على متنها أكثر من 40 ألف سائح.