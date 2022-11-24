العقبة : ورشة عمل حول إدارة محطات تنقية المياه العادمة

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ ووزارة التعاون الدولي الألماني BMZ شركة مياه الأردن مياهنا وشركة مياه العقبة وشركة مياه اليرموك ورشة عمل في العقبة حول مشروع شهادة اعتماد الإدارة الفنية المستدامة لمحطات تنقية المياه العادمة .



وشارك في الورشة، مدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيديين ومساعد أمين عام سلطة المياه لشؤون الصرف الصحي المهندس وائل الدويري والمساعد للإعلام عمر سلامة ومدير المشروع الألماني ديرك فنكر وعدد من المعنيين وممثلي التعاون الألماني GIZ.

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