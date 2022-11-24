وزير المياه يلتقي وفدا برلمانيا بريطانيا

الوكيل الاخباري - بحث وزير المياه والري، المهندس محمد النجار، اليوم الخميس، مع وفد برلماني يمثل المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة اوشيلز فارا، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والاطلاع على التجربة الأردنية في قطاع المياه.



وأكد الوزير ضرورة زيادة مستوى الدعم للدول ذات الشح المائي والمستضيفة للاجئين، حيث يعد الأردن من أول الدول في المنطقة والعالم التي تبنت برامج تهدف لتعزيز الموارد المائية المتاحة رغم التحديات.

اضافة اعلان