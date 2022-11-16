بحث تحسين الواقع المائي بين الأردن ومعهد ستوكهولم

الوكيل الاخباري - بحث أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، لدى لقائه اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لمعهد ستوكهولم الدولي للمياه الدكتور تورني هولمرنمن والوفد المرافق، سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال إدارة مصادر المياه ومواضيع التغيير المناخي العالمي.



كما تناول اللقاء الذي حضره أمين عام سلطة المياه المهندس رامي أبو رواق، مواضيع إدارة المياه والري وتوزيع المياه، وإعادة الاستخدام وأولويات التنمية الاقتصادية.



وأكد المحاميد، ضرورة التعاون بين البلدين في سبيل تنمية القدرات، وتبادل الخبرات لتحقيق أعلى قدر من المنفعة والتنمية في مجال إدارة مصادر المياه والري ومواجهة التحديات والتغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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