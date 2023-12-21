العقبة: 88 مشروعا بنسبة إنجاز 75%

الوكيل الإخباري - بلغت موازنة 88 مشروعا كانت على أجندة مجلس محافظة العقبة للسنة المالية 2023 حوالي 8.5 مليون دينار استهدفت (23) قطاعا، أنجز منها (65) مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة (23) ونسبة إنجاز المشاريع 75 بالمئة.



وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز خلال اجتماع بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وعدد من مدراء المؤسسات الرسمية والخاصة والمعنيين تم خلاله مناقشة أبرز المشاريع المنجزة في مدينة العقبة السياحية، أهمية العلاقة التشاركية بين السلطة ومجلس المحافظة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في محافظة العقبة.

اضافة اعلان



وأشار الى أهمية التنسيق المشترك في وضع الأولويات للمشاريع المنفذة من قبل المجلس وإنجاز المشاريع التنموية وبما يسهم في تحقيق التكاملية في العمل وخدمة مصلحة المواطنين في محافظة العقبة، مثلما أشار الى الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة أبناء المحافظة من خلال المشاريع النوعية التي تستهدف كافة القطاعات في العقبة..



بدوره أشاد محافظ العقبة خالد الحجاج بالتعاون والتنسيق بين المجلسين في المجالات كافة ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة، مؤكدا ضرورة دعم وتأهيل قطاع الريادة، ومتابعة احتياجات جميع المناطق خصوصا التنموية منها، والنهوض بالعقبة سياحيا وتجاريا ولوجستيا عالميا.



وأكد الحجاج استعداد المجلس التنفيذي ليكون داعما لمجلس المحافظة بهدف تحقيق المصلحة العامة، لافتا الى أن المحافظة تشهد نهضة تنموية أدت إلى تطور في الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل العقبة منطقة اقتصادية واستثمارية تحقق التنمية المستدامة.



من جانبه أكد رئيس المجلس عماد عمرو، أن إقرار الموازنة للعام 2023 أسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مشيرا الى استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع وبما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة والتنمية في المحافظة.



وقال، إن المجلس أخذ وقتا كافيا في دراسة المشاريع وتحليلها واختيارها بالتشاور مع الجهات المعنية لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين، مشيرا الى أن الموازنة غطت أكثر من (23) قطاعا، مع التركيز على قطاعات الأشغال والسياحة والصحة والتربية والتعليم والمياه والشباب والأوقاف والزراعة والتنمية الاجتماعية.



وأضاف أن المجلس يتبنى مختلفة لموازنة هذا العام والعام المقبل من خلال التركيز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية.

وبين عمرو أن نسبة الإنجاز بالمشاريع للعام الحالي تجاوزت 75 بالمئة، لافتا الى الشراكة مع مؤسسات مثل مؤسسة سمو ولي العهد، ونهر الأردن، والبرنامج الوطني للتشغيل والتدريب تكللت مشاريعها بنسب إنجاز بلغت 100 بالمئة.



وعرض عمرو أبرز المشاريع المدرجة في الموازنة للعام المقبل ومن أبرزها: تسليم مركز صحي العقبة الشامل في منطقة الخامسة بتكلفة إجمالية بلغت (1.2) مليون دينار ودعم المستشفى الميداني، واستكمال ملعب وادي رم، ودعم الأندية الرياضية، وإنشاء حديقتين في الكرامة وأخرى في منطقة التاسعة، إلى جانب فتح وتعبيد العديد من الطرق، والبدء في إنشاء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية'