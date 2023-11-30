الخميس 30-11-2023
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 30-11-2023 08:42 ص

3 إصابات بحوادث مُتفرقة وقعت على طرق خارجية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدوريات الخارجية، خلال 24 ساعة الماضية، مع عدة حوادث، نتج عنها عدة إصابات، تم إسعافها ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء، ونتج عنه إصابات خفيفة، وتم اجراء اللازم بنفس الموقع من قبل مجموعات الدفاع المدني، وعلل سبب الحادث بارتكاب التتابع القريب.


وأضاف المندوب، أنه تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، عند منطقة حميمة، ونتج عنه إصابتين متوسطتين، تم اسعافهما باتجاه مستشفى الأمير هاشم، واتخاذ الإجراء اللازم.


كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، فجر اليوم، في منطقة دبة حانوت باتجاه العقبة، ولم ينتج عنه أي إصابات.

 




 

 


 

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