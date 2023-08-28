العقيد المتقاعد سميح القرعان في ذمة الله

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة العقيد المتقاعد سميح سعيد فالح القرعان (63 عاما) ، بعد معاناة مع مرض عضال.



وتفاعل رواد مواقع التواصل مع وفاة القرعان، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.



وتداول رواد مواقع التواصل صور المرحوم الذي توفاه الله، مستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة خلال حياته.



ودعا أردنيون للراحل القرعان بالرحمة والمغفرة، وان يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

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