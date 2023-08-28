الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

وزير الصحة يؤكد ضرورة البدء بحظر التدخين في الأماكن العامة

العقيد المتقاعد سميح القرعان في ذمة الله

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة ابو حماد

مذكرتان لتعزيز التعاون بين "الهاشمية" وشركتين صناعيتين

أطعمة صحية يمكن أن تعرضك لخطر أمراض "قاتلة"

بزمن قياسي.. وزارة التنمية تستجيب لمناشدة نشرها الوكيل الاخباري

مديرية شباب المفرق تنفذ نشاطات توعوية

الجزائر.. إصابة 33 شخصا في اصطدام تسلسلي لـ 12 سيارة و7 شاحنات وحافلة

وزير التربية يكشف عن اجراءات بالمدارس اعتباراً من الفصل الحالي

الإثنين، 28-08-2023 01:51 م

العقيد المتقاعد سميح القرعان في ذمة الله

7


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة العقيد المتقاعد سميح سعيد فالح القرعان (63 عاما) ، بعد معاناة مع مرض عضال.
 
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع وفاة القرعان، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وتداول رواد مواقع التواصل صور المرحوم الذي توفاه الله، مستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة خلال حياته.
 
ودعا أردنيون للراحل القرعان بالرحمة والمغفرة، وان يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023287549393132539

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

820234123117801716710

وزير الصحة يؤكد ضرورة البدء بحظر التدخين في الأماكن العامة

2

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة ابو حماد

8202313113350627249557

مذكرتان لتعزيز التعاون بين "الهاشمية" وشركتين صناعيتين

464255

بزمن قياسي.. وزارة التنمية تستجيب لمناشدة نشرها الوكيل الاخباري

285253_18_1656009601

مديرية شباب المفرق تنفذ نشاطات توعوية

أخبار متعلقة
rrrrr

العقيد عامر السرطاوي ينعى والده بكلمات مؤثرة

aaec025c-b44c-4951-94c6-8a88ac377c28

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب بشار في إربد