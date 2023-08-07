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الإثنين، 07-08-2023 04:35 م

العقيد عامر السرطاوي ينعى والده بكلمات مؤثرة

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الوكيل الاخباري - أسرة مجموعة الوكيل للاعلام تشارك العقيد عامر السرطاوي احزانه بوفاة والده الحاج حسام بدوي السرطاوي.

ونعى السرطاوي والده بكلمات مؤثرة:

لا نقول الا ما يرضي الله ورسوله ، انا لله وانا اليه راجعون
والدي الحاج حسام بدوي السرطاوي في رحمة الله وذمته رحمة الله عليك واشهد الله انك المؤمن المسامح الكريم ، ظُلمت وما ظًلمت ، تعبت وارهقتك الدنيا فصبرت .. فالى رحمة الله يا اغلى من على الارض وانا لله وانا اليه راجعون .

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سيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر الغد من مسجد ال مكتوم / الزرقاء الى مقبرة الهاشمية ، تقبل التعازي في ديوان ال سرطة / شفا بدران ، الكوم اعتبارا من يوم غد بعد الساعة الرابعة . 

 

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