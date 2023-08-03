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الخميس، 03-08-2023 06:42 م

العلوم التطبيقية تطلق مسابقة "أهل الإتقان للقرآن"

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الوكيل الاخباري - أطلقت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، اليوم الخميس، مسابقة الحاج عبدالله أبو خديجة القرآنية السنوية تحت عنوان:"أهل الإتقان للقرآن".

ووفق بيان للجامعة، اليوم، تتضمن المسابقة مستويين، الأول إتقان الحفظ مع حسن الأداء والثاني إتقان التلاوة وأحكام التجويد، حيث تستهدف المسابقة الفئة العليا من المهتمين بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً، وتقدمهم للمجتمع المحلي والدولي باعتبارهم مميزين في التلاوة أو الحفظ وتشجع المهتمين بالقرآن على الإتقان.

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