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الأحد، 11-06-2023 10:57 ص

"الجمعية الفلكية" تحضّر لمؤتمر عالمي حول التقاويم العام القادم

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، الأحد، إن الجمعية تحضر لعقد مؤتمر عالمي حول التقاويم والذي سوف يعقد في الأردن في شهر آذار 2024.

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وأضاف ، أن المؤتمر يهدف إلى دراسة تاريخ وبنية التقاويم القمرية-الشمسية وطرائق حساباتها، وكذلك جذور وبنية التقويم الهجري من خلال جمع الأطراف المتخصصة المحلية والعالمية في نقاش علمي أكاديمي رفيع المستوى، ومبني على الشواهد والأدلة العلمية.


وتوضع في المؤتمر الآراء بين يدي الجمهور الأكاديمي بحيث يتناقش فيه العلماء والخبراء المختصين في جو علمي رصين لتسليط الضوء على هذا الموضوع.


وأشار السكجي إلى أن المؤتمر سيطرح عدة محاور أساسية في علم التقاويم منها: البنية العامة للتقويم العربي ، وطرائق الحسابات في التقويم العربي، والسياق التاريخي لظهور التقويم العربي في المنطقة التي ساد فيها، والتقاويم المستعملة في الحضارات القديمة، والعلاقة بين الشعائر الدينية والمناسبات وطرائق حساباتها، والعلاقة بين التقويم الهجري والتقويم العربي، والتسلسل الزمني لأحداث العقد الأول من الإسلام، وحساب التقاويم وطرائق البرمجة، و الأسس الفيزيائية والفلكية للتقاويم وذلك بدراسة حركات الأرض-القمر- الشمس: مثل الدوران، الحضيض، الأوج، أطوار القمر، الدورة الميتونية، سلسلة ساروس، ونظريات القلقلة (الاضطراب)، وغيرها.


وسيشارك في هذا المؤتمر، وفق السكجي، العديد من الخبراء والمختصين على المستوى المحلي والعربي والعالمي وذلك من خلال تقديم أوراق بحثية متخصصة في هذا الموضوع، والتي تعرض على لجنة علمية لدراستها وتقييمها.


 




 

 


 

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