الداخلية توضح آلية دخول السوريين إلى الأردن

الوكيل الإخباري - بينت وزارة الداخلية، آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية، للأراضي الأردنية.



وقالت وزارة الداخلية في ادراج لها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، اليوم الأحد، إنه يتوجب على المواطن السوري المقيم في إحدى الدول الأوروبية التقدم بطلب للسماح له بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (https:// eservices. moi. gov. jo/ MOI_EVISA) مرفق به الوثائق التالية:



1- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

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2- صورة عن إقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.



3- تعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.



وأشارت الوزارة إلى أن متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10 أيام عمل)، كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم تذكرة سفر ذهاب وإياب.



كما أوضحت آلية دخول السوريين (الحاصلين على وثيقة سفر أجنبية بما فيها الصادرة عن احدى الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا.. إلخ)، بحيث يتقدم المواطن السوري الحاصل على وثيقة سفر أجنبية بطلب تأشيرة دخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA) مرفقا به الوثائق التالية:



1- صورة عن وثيقة السفر الأجنبية سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.



2- صورة عن جواز سفره السوري (إن وجد).



3- تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقة السفر .



علما بأن متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (1-7 أيام عمل)، كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم تذكرة سفر ذهاب وإياب.



أما بالنسبة للرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في كندا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، أشارت وزارة الداخلية إلى أنهم لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لدخول البلد الا في حالة واحدة، تتمثل بإذا كان المعني لاجئا في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة أخرى حيث يحتاج إلى موافقة من خلال التقديم على موقع خدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA) مرفق به الوثائق التالية:



1- صورة عن جواز السفر السوري الساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.



2- صورة عن إقامته في البلد المقيم فيه بإحدى هذه الدول سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.



3- تعبئة النموذج على الموقع الإكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في جواز السفر.



ونوهت الوزارة إلى أن متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7 - 10 أيام عمل)، كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم تذكرة سفر ذهاب وإياب.

