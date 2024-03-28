العلوم والتكنولوجيا والأميرة سمية للتكنولوجيا يحصدان المركز الثالث بمسابقة عالمية حول الأمن السيبراني

الوكيل الاخباري - فاز فريق مشترك من جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الثالث عالميًا في مسابقة HackDay العالمية في مجال الأمن السيبراني، وبمشاركة 25 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

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وتضمنت المسابقة مجموعة متنوعة من الأسئلة العملية المتخصصة في مجالات: التشفير والبحث الجنائي والهندسة العكسية وبمستويات مختلفة.

وعقدت المسابقة في العاصمة الفرنسية باريس، على مدار 24 ساعة متواصلة.