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الخميس، 28-03-2024 10:42 م

العلوم والتكنولوجيا والأميرة سمية للتكنولوجيا يحصدان المركز الثالث بمسابقة عالمية حول الأمن السيبراني

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الوكيل الاخباري - فاز فريق مشترك من جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الثالث عالميًا في مسابقة HackDay العالمية في مجال الأمن السيبراني، وبمشاركة 25 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

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وتضمنت المسابقة مجموعة متنوعة من الأسئلة العملية المتخصصة في مجالات: التشفير والبحث الجنائي والهندسة العكسية وبمستويات مختلفة.

 

وعقدت المسابقة في العاصمة الفرنسية باريس، على مدار 24 ساعة متواصلة.

 

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