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الإثنين، 03-10-2022 01:21 م

العمري: الزيتون المباع الآن بالاسواق آمن وصحي وناضج

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد الناطق باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، محمود العمري أن الزيتون الذي يباع الأن بالاسواق آمن وصحي وناضج.

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وقال العمري لـ " الوكيل الإخباري" أن الزيتون الآن مُعد للتخليل، موضحا أنه أتم النضج لغايات "التخليل" وليس العصر. 


وحول جاهزية المعاصر للموسم، أكد أن جميع معاصر المملكة أتمت برنامج الصيانة الخاصة بها، وتم الاشراف عليها من قبل اللجان المختصة، مشيرا الى انها ستفتح أبوابها منتصف الشهر الحالي. 


وتوقعت النقابة بوقت سابق أن يزيد معدل إنتاج زيت الزيتون للعام الحالي من  20- 35 %.

 




 

 


 

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