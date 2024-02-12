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الإثنين، 12-02-2024 12:17 م

العمل: بلاغ رئيس الوزراء بإنهاء دوام اليوم الساعة الثانية ظهرا يشمل القطاع الخاص

العمل


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي يقضي بإنهاء دوام، اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شباط، في تمام الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة يشمل القطاع الخاص.

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وجاء قرار الوزارة لغايات استقبال وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حل وصيفا في بطولة كأس آسيا 2023، وإتاحة الفرصة للجميع للاحتفال بهذه المناسبة.


 




 

 


 

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