الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي

أونروا: تسليم المساعدات في غزة برا أكثر الطرق أمانا

بعد تصدر اسمه الترند .. أول تعليق من معتز العزايزة

الأمن العام والحرس الوطني الإماراتي يوقّعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات التدريبية

إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في إربد

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: التهديد بدخول رفح خدعة

الهلال الأحمر بغزة: المساعدات التي دخلت شمال القطاع قليلة

1582 شقة و1128 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة إسرائيلية بمدينة غزة

معان: إتلاف طن من المواد الغذائية والعصائر غير الصالحة

الأحد، 17-03-2024 12:15 م

العمل: تصاريح العاملين في المنازل لا تصدر إلا بفحص طبي من وزارة الصحة

ن


الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لا تصدر أي تصريح عمل للعاملين بالمنازل في المملكة إلا بعد استلامها تقريرا طبيا من وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا.

اضافة اعلان


وبين الزيود في بيان للوزارة اليوم الأحد أن صاحب المنزل لا يتسلم العاملة إلا بعد إجراء فحص طبي لها في وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا، مؤكدا أنه في حال أثبت التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة أن العاملة غير لائقة صحيا يلتزم صاحب مكتب الإستقدام بإعادتها إلى بلدها وتصدر عن الجهات المختصة القرارات اللازمة بهذا الخصوص.


وأوضح أن الفحوصات الطبية التي تُجرى للعاملة في بلدها هي فحوصات أولية لا يُستند عليها لإصدار أي تصريح عمل للعاملين في المنازل في الأردن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1710670989112

المبادرات الملكية.. أولوية ملكية لرفع المستوى المعيشي للأسر العفيفة

d4e66ed8-eba2-4197-b5cf-05d570b662b9

الأمن العام والحرس الوطني الإماراتي يوقّعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات التدريبية

520211702725806806173

إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في إربد

property-auction-ar17032021

1582 شقة و1128 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

1710665537069

معان: إتلاف طن من المواد الغذائية والعصائر غير الصالحة

542207

تنظيم الاتصالات تتلقى 8267 شكوى خلال العام 2023

أخبار متعلقة
واجهة-14

الخرابشة: الطاقة الكهربائية تصل إلى 100% من المنازل والمنشآت الاقتصادية

1709107826085

ندوة عن نظام تجديد ترخيص العاملين بالقطاع الصحي

6486b0a3d2582

العمل : 507 حالات لعمل أطفال مكتشفة في 2023

وزارة الصحة

أطباء وممرضون فاقدون لوظائفهم - أسماء

HM king- (14)

المرأة في 25 عاما.. مشاركة أوسع وطموح أكبر في العملية الديمقراطية

1708761381956

بحث خطة عمل مجلس الأعمال الأردني التركي للعام الحالي