العمل : حملة تفتيشية على المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - شكا معلمون ومعلمات يعملون في مدارس خاصة بمحافظة إربد من عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وبما يخالف العقد الموقع مع هذه المدارس.



ودعا هؤلاء في حديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) الجهات المعنية الى تكثيف التفتيش على هذه المدارس وتشديد الرقابة عليها للحد من المخالفات المرتكبة بحق العاملين لديها.



الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الزيود، أكد أنه يجري زيارة المدارس التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور من قبل مفتشي الوزارة بناء على الشكاوى المقدمة، وفي حال ثبوتها تتم مخالفة المدرسة.



وأشار إلى أن عدد الشكاوى بمحافظة إربد بلغ 90 خلال الشهور التسعة الماضية وتم التعامل معها، مبينا ان الوزارة تنفذ حملة تفتيشية للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل وخلاف ذلك يتم إلزام المدرسة بدفع فروقات الأجور للعاملين لديها، وتحرير مخالفات بذلك.



ودعا الزيود الى عدم الاستجابة أو الرضوخ لضغوطات بعض المدارس غير الملتزمة، وتسجيل شكاوى عمالية عبر منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل.

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