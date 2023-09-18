اختتام برنامج تدريبي في إربد حول التغير المناخي والاحتباس الحراري

الوكيل الإخباري - اختتمت في مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي حول التغير المناخي.

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ويهدف البرنامج الذي استمر يومين بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز، إلى رفع وعي الشباب المحلي بقضايا المناخ والبيئة المحلية والعالمية، وتعزيز مشاركة الشباب في التخفيف من الآثار المترتبة على التغير المناخي والاحتباس الحراري.



‏وعرض المحاضر محمد مهيدات، خلال البرنامج مفهوم الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.



وأشار إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال الطاقة بالطاقة النظيفة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها.