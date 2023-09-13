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الأربعاء، 13-09-2023 06:20 م

وثيقة لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في إربد

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الوكيل الاخباري - وقعت فعاليات أهلية ورسمية بمنطقة غرب إربد، اليوم الأربعاء، وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

ورعى توقيع الوثيقة في مبنى بلدية غرب إربد، مدير شرطة المحافظة العميد عمر الكساسبة، بحضور النائب خالد الشلول، ورئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، وأعضاء المجلس الأمني المحلي لمنطقة كفر يوبا، ومديري دوائر حكومية وأمنية وممثلي المجتمع المحلي ووجهاء ومخاتير المنطقة.

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