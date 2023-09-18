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الإثنين، 18-09-2023 12:53 م

العمل: عطلة ذكرى المولد النبوي يوم الأربعاء تشمل القطاع الخاص

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود لـ " الوكيل الإخباري" إن بلاغ رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول عطلة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء الموافق 27 أيلول الجاري ، تشمل العاملين في القطاع الخاص.

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وقال الزيود إنه تنص الفقرة ( ب) من المادة 59 من قانون العمل على انه "إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم اجراً اضافياً لا يقل عن ( 150%) من اجره المعتاد".


وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس الأحد، بلاغاً يقضي بتعطيل الدوام يوم الأربعاء الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول 2023م؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.

ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها احتفاءً بهذه المناسبة.

 




 

 


 

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