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الجمعة، 08-07-2022 08:39 م

العواد: حركة الإقبال على الحلويات "جيدة جدا"

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الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، إن حركة الاقبال على محلات الحلويات "جيدة جدا ولكن ليست الحركة المأمولة".

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وأضاف العواد، أن التوقعات كانت تصب نحو قوة الحركة الشرائية؛ كون العام الماضي كان يشهد بعض القيود بسبب الجائحة والتي تم إزالتها هذا العام.


وبين، أن بعض أصحاب المحلات قد وصفوا الحركة بالممتازة، والبعض الآخر وصفها بالجيد جدا، وغيرهم وصفها بالجيد فقط؛ أي أن الآراء متفاوتة.


ولفت إلى أن شراء الحلويات بصناعة ربات المنازل من خلال التطبيقات أسهم بتقليل حجم الحركة إلى جانب المخابز التي تقوم ببيع الحلويات أيضا.


وأوضح أن محلات الحلويات الكبرى لم ترفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار الكلف مثل الزيوت، "والعروض جيدة"، متوقعا أن الساعات القادمة ستشهد حركة نشطة في الاقبال على الحلويات.


 




 

 


 

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