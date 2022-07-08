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الجمعة، 08-07-2022 01:33 م

وزارة الزراعة: المواشي السودانية الحيّة متوفرة في الأسواق الأردنية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن هناك جهود كبيرة بذلت من خلال وزارة الزراعة والمربع الصحي والصندوق الهاشمي والأذرع الدبلوماسية في السودان لتوفير المواشي السودانية في الأسواق المحلية.اضافة اعلان


وأضاف الحنيفات في بيان، أن العالم يشهد اليوم ازدحام كبير في توفير الغذاء وقد بذلت جهود كبيرة من دراسة الوضع الوبائي وجودة المعروض وتنسيق آليات الشحن في ظل محدودية مصادر التصدير خاصة في موسم عيد الأضحى حيث تسعى الكثير من الدول الى استيراد المواشي وقد ساهمت الأذرع الدبلوماسية في السودان في عدم تأخر الشحنات الواردة للأردن من المواشي السودانية الحية بعد انقطاع دام لأعوام بسبب وجود موانع حجرية.

وأشار الحنيفات الى وصول شحنات للأردن حملت ما يزيد عن 1000 عجل و2500 رأس من الاغنام وشحنات أخرى على وصول خلال هذه الأيام وان سياسية الوزارة في تنويع مصادر الاستيراد للمواشي الحية واللحوم المبردة قد انعكست على توفرها في الأسواق بالجودة المناسبة وتنافس يخدم المستهلك المحلي.

وبين ان حاجة السوق المحلي من الأضاحي يصل الى 650 الف رأس ويتوفر الان ما يزيد عن 800 الف رأس إضافة إلى توفر كميات كبيرة من اللحوم المستورد في الأسواق.

وأشار الحنيفات الى ان التشاركية والتعاون مع المربع الصحي يدعم تنظيم سوق المواشي المحلي ويسهم في ترجمة الرؤيا الملكية السامية بوجود مركز إقليمي يخدم توفير الغذاء للأردن والاقليم بالجودة والكميات المناسبة ويشكل استجابة لأي متغيرات تؤثر على توفر الغذاء وان الوزارة تسعى ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة الى تطوير القطاع البيطري من خلال انشاء مستشفيات بيطرية وإجراء تعداد حقيقي للحيازات الحيوانية وربط الارشاد مع المزارعين واستدامة الشراكة والتعاون مع المربع الصحي الى جانب خطة تطوير القطاع البيطري وصولا الى إيجاد مصنع للخبرات البيطرية في المنطقة وتحسين موقع الأردن ضمن منظمة صحة الحيوان وهذا يخدم زيادة الصادرات من الأغنام والتي من المتوقع أن تصل إلى 600 الف رأس نهاية هذا العام.

 




 

 


 

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