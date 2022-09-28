الأردن يدين القصف الإيراني لمواقع في إقليم كردستان العراق

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات القصف المدفعيّ والصاروخيّ الإيراني الذي استهدف اليوم عدة مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق الشقيق، وأسفر عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.



وأكّدت الوزارة تضامن المملكة المُطلق مع جمهورية العراق الشقيق، واستنكار الاعتداء على سيادته وأمن مواطنيه، مُعربة عن خالص التعازي للحكومة والشعب العراقي الشقيق وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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