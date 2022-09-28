الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

هيئة الإعلام تخرج الفوج الـ 13 لدورة الإعلام الشاملة

التعليم العالي تبدأ إرسال نتائج القبول الموحد

تطورات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن وتعديل دوام المدارس

أمين عام سلطة وادي الأردن تلتقي مزارعي دير علا

الملكة تزور مركز بناء المهارات في محافظة الطفيلة

الخشمان : اتشرف بأن اكون احد منتسبي ومؤسسي حزب الاتحاد الوطني الاردني

الأمن العام : مختل عقليا يطعن فتاة في الزرقاء

الأردن يدين القصف الإيراني لمواقع في إقليم كردستان العراق

النجداوي نقيبا لاصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون

مستشفى الجامعة يحصل على شهادة اعتماد المؤسسات الصحية للعام 2022

الأربعاء، 28-09-2022 08:25 م

الأردن يدين القصف الإيراني لمواقع في إقليم كردستان العراق

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات القصف المدفعيّ والصاروخيّ الإيراني الذي استهدف اليوم عدة مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق الشقيق، وأسفر عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

وأكّدت الوزارة تضامن المملكة المُطلق مع جمهورية العراق الشقيق، واستنكار الاعتداء على سيادته وأمن مواطنيه، مُعربة عن خالص التعازي للحكومة والشعب العراقي الشقيق وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي ٢

التعليم العالي تبدأ إرسال نتائج القبول الموحد

820221011334225467281

أمين عام سلطة وادي الأردن تلتقي مزارعي دير علا

e

الملكة تزور مركز بناء المهارات في محافظة الطفيلة

9202224173615207075022

الأمن العام : مختل عقليا يطعن فتاة في الزرقاء