توضيح حول دوام القطاع الخاص بعد تثبيت التوقيت الصيفي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق الاعلامي لوزارة العمل جميل القاضي ، الاربعاء ، ان القرار الحكومي بتثبيت التوقيت يترك القرار لاصحاب منشآت القطاع الخاص بتعديل ساعات الدوام .
واشار القاضي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن وزارة التربية والتعليم قامت بتعديل أوقات الدوام مع الإشارة إلى أنه تم منح الجامعات الحرية بتحديد أوقات الدوام لما تراه المناسب .
وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
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