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الأربعاء، 05-10-2022 09:20 م

توضيح حول دوام القطاع الخاص بعد تثبيت التوقيت الصيفي

العمل


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق الاعلامي لوزارة العمل جميل القاضي ، الاربعاء ، ان القرار الحكومي بتثبيت التوقيت يترك القرار لاصحاب منشآت القطاع الخاص بتعديل ساعات الدوام . 
 
واشار القاضي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن وزارة التربية والتعليم قامت بتعديل أوقات الدوام مع الإشارة إلى أنه تم منح الجامعات الحرية بتحديد أوقات الدوام لما تراه المناسب .

وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

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