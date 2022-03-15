العواملة ومدير المركز النرويجي لحقوق الإنسان يبحثان سبل التعاون

الوكيل الإخباري - بحث المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، مع مدير المركز النرويجي لحقوق الإنسان جيسلي كانفيج، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان الأكاديمي والتدريبي.

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وثمن العواملة، بحضور الوفد النرويجي والفريق الحكومي المختص بمجال حقوق الإنسان، هذه الزيارة، وتبادل الخبرات والمعرفة، معربا عن أمله بأن تكون بداية تعاون الأردن والنرويج بجوانب حقوق الإنسان كافة.



كما ثمن استعداد السفير النرويجي من خلال لقاءات سابقة، بتقديم الدعم والمساعدة والتدريب للفريق القائم على قضايا حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أهم المهام التي يقوم بها مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.



وبين العواملة أن المكتب يقوم بدراسة التشريعات والقوانين الناظمة لحقوق الإنسان، ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية وقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

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