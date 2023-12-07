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الخميس، 07-12-2023 05:12 م

العيسوي: الأردن سيبقى السند القوي والداعم للأشقاء في فلسطين

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، فعاليات سياسية ومجتمعية، إضافة إلى إعلاميين خلال لقاءين منفصلين، عقدا في الديوان الملكي الهاشمي . 

ونقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور، واعتزاز جلالته بهم وبجميع الأردنيين .

واستهل العيسوي حديثه بالإشارة على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ .

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