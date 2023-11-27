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الإثنين، 27-11-2023 01:36 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع في الأردن، برئاسة النائب السابق سليمان أبو غيث.

وفي اللقاء، الذين عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور واعتزاز جلالته بهم وبجميع الأردنيين.

وأشار العيسوي، خلال اللقاء، إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي انتهك جميع المواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية وراح ضحيته الآلاف من المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

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