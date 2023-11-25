السبت 25-11-2023
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السبت، 25-11-2023 07:45 ص

العيسوي يلتقي وفدا من عشائر السطرية

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي وفدا من عشائر السطرية من مخيم البقعة، برئاسة النائب السابق خالد أبو  صيام.

ونقل العيسوي، في بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.

وتحدث العيسوي، خلال اللقاء ، عن الجهود المكثفة والمتواصلة، التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك، على الصعيد الدولي والإقليمي، لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

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