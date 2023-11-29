عشائر الشركس يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية ووقوفهم صفا واحدا خلف الملك

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، شيوخ ووجهاء من عشائر الشركس.



وفي اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور واعتزاز جلالته بهم وبجميع الأردنيين.



واستهل العيسوي حديثه بالتأكيد على جهود جلالة الملك الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ .

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