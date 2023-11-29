الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مع قرب انتهاء مهلة التأجيل.. بوادر اتفاق تلوح في الأفق حول لائحة أجور الأطباء

عشائر الشركس يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية ووقوفهم صفا واحدا خلف الملك

المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

الصفدي يطير إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

الأونروا: نحن بحاجة إلى فتح عدة معابر كي نتجنب كارثة في غزة

"الشباب النيابية" تكرم البطلين الحمود والعرجان

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 3325 شخصاً منذ 7 أكتوبر في الضفة

قرار هام وعاجل من حركة حماس

حوارات المستقبل تنظم لقاء حول آثار العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الأردن

رئيس مجلس النواب والسفير الهنغاري يؤكدان دعم جهود جلالة الملك لوقف الحرب على غزة

عاجل

المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

الأربعاء، 29-11-2023 01:48 م

عشائر الشركس يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية ووقوفهم صفا واحدا خلف الملك

00


الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، شيوخ ووجهاء من عشائر الشركس. 

وفي اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور واعتزاز جلالته بهم وبجميع الأردنيين.

واستهل العيسوي حديثه بالتأكيد على جهود جلالة الملك الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202327165020485826152

الصفدي يطير إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

eee

حوارات المستقبل تنظم لقاء حول آثار العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الأردن

1120232723396716048559

اللقاء العالمي الأول حول ريادة الأعمال النسائية الكورية في البلقاء التطبيقية

10202312165620143906217

الحكومة تحذر مالكي هذه الهواتف :عليكم تسليمها فوراً تحت طائلة المساءلة

1701244241751

الأردن يُرسل طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة

5eb3a7c6-27e0-4053-8fa3-c4b4ff9d49ee

الجمارك: ضبط 565 ألف حبة كبتاجون في شاحنة قادمة عبر حدود جابر

أخبار متعلقة
22

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

1

العيسوي يلتقي وفدا من عشائر السطرية

0

رئيس الديوان الملكي يلتقي رؤساء وأعضاء لجان تحسين خدمات المخيمات بالمملكة

11

العيسوي يلتقى وفدًا من قرى النعيمات

280px-شعار_سلاح_الجو_الملكي_الأردني

بيان صادر عن سلاح الجو الملكي الأردني

22232

رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان