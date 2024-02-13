الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بايدن يشكر الملك ويؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبيروت العربية

مجلس إربد يبحث مع مستثمرين معيقات القطاع الصناعي

فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا متطرفا

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأردن

جنوب إفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لمحكمة العدل بخصوص الهجوم على رفح

العيسوي: الملك يواصل جهوده الدولية المكثفة لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين

جامعة تقرر تأجيل جميع أقساط قروض الادخار بمناسبة رمضان وعيد الفطر

حزب الله: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية

الثلاثاء، 13-02-2024 05:40 م

العيسوي: الملك يواصل جهوده الدولية المكثفة لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين

4


الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، فعاليات شعبية وشبابية، مثلت شيوخ ووجهاء وشباب من منطقة حاتم بلواء بني كنانه بمحافظة إربد، وشباب وشابات من محافظة جرش، وممثلين عن جمعية الملتقى الوطني للتوعية والتطوير، في ثلاثة لقاءات منفصلة.

وفي بداية اللقاءات، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة، لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.

اضافة اعلان

 

من جهتهم، عبر المتحدثون، خلال اللقاءات الثلاثة، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرصه على تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية والإغاثية، للأشقاء هنالك، مشيرين بهذا الصدد إلى أن الأردن، هي الدولة الوحيدة، التي نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات والإمدادات الطبية والعلاجية والإغاثية.

وأكدوا وقوفهم في خندق الوطن، خلف جلالة الملك، ودعم ومساندة جميع المواقف والجهود الملكية، إزاء القضية الفلسطينية، بشكل عام، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، بشكل خاص .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

بايدن يشكر الملك ويؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

1

بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبيروت العربية

cc8498c9-منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

مجلس إربد يبحث مع مستثمرين معيقات القطاع الصناعي

4

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

1

جامعة تقرر تأجيل جميع أقساط قروض الادخار بمناسبة رمضان وعيد الفطر

2

تجديد مذكرة التفاهم بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة ولي العهد

أخبار متعلقة
1

العيسوي يؤكد أهمية دور الإعلام الوطني في إبراز رسالة الأردن ودعم جهود الملك

666

بوران مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي

1

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الزبيد

1

رئيس الديوان الملكي يلتقي رؤساء وممثلي جمعيات خيرية ووفدا شبابيا

5555

ولي العهد يلتقي مرتبات المستشفى الميداني الأردني 76 العائدين من غزة

0000

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا شبابيا من خريجي الإعلام والقانون