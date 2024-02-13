العيسوي: الملك يواصل جهوده الدولية المكثفة لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، فعاليات شعبية وشبابية، مثلت شيوخ ووجهاء وشباب من منطقة حاتم بلواء بني كنانه بمحافظة إربد، وشباب وشابات من محافظة جرش، وممثلين عن جمعية الملتقى الوطني للتوعية والتطوير، في ثلاثة لقاءات منفصلة.



وفي بداية اللقاءات، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة، لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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من جهتهم، عبر المتحدثون، خلال اللقاءات الثلاثة، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرصه على تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية والإغاثية، للأشقاء هنالك، مشيرين بهذا الصدد إلى أن الأردن، هي الدولة الوحيدة، التي نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات والإمدادات الطبية والعلاجية والإغاثية.



وأكدوا وقوفهم في خندق الوطن، خلف جلالة الملك، ودعم ومساندة جميع المواقف والجهود الملكية، إزاء القضية الفلسطينية، بشكل عام، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، بشكل خاص .