الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة مطلب مستعجل لقطاع الالبسة

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ومسؤول ملف الألبسة والأحذية فيها، سلطان علان، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتخفيف حدة إجراءات الحظر أعادت الأمل لإنعاش أعمال قطاع الألبسة والأحذية، الذي يواجه ظروفا استثنائية وصعبة غير مسبوقة.

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ودعا علان في تصريح صحفي الجمعة، الحكومة إلى ترجمة التوجيهات الملكية لقرارات يكون لها أثر حقيقي على أرض الواقع لإنقاذ قطاع الألبسة والاحذية.



وبين أن قطاع الألبسة والأحذية دخل في مرحلة حرجة وخطيرة جراء أوامر الدفاع والإجراءات المتشددة المبالغ بها منذ بداية جائحة فيروس كورونا، والتي لم يصاحبها قرارات تحمي القطاع والتجار وموظفيهم كما فعلت معظم دول العالم.