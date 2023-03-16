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الخميس، 16-03-2023 11:08 ص

الغذاء والدواء: أدوية التنحيف ليست حلاً لإنقاص الوزن

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الوكيل الإخباري - أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، نشرة توعوية حول الاستخدام الآمن للأدوية والمكملات الغذائية أو العشبية لغايات التنحيف.

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وبينت المؤسسة في نشرتها، أن أدوية التنحيف والمكملات الغذائية أو العشبية لا تعتبر الحل الأمثل لإنقاص الوزن وعلاج السمنة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب بروتوكولات يجب اتباعها بناء على المراجع العلمية بحسب حالة السمنة والحالة الصحية.


وأكدت أن الحل الأمثل لإنقاص الوزن وعلاج السمنة، هو اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والعلاج السلوكي والدعم النفسي، لضمان الالتزام بالنظام الغذائي الصحي خلال وبعد فقدان الوزن الزائد، إضافة إلى استخدام الأدوية الصيدلانية المسجلة والمجازة لدى المؤسسة أصوليا والتي يتم شراؤها من منشآت موثوقة ومعتمدة.


ونصحت المؤسسة بالمحافظة على شرب 6 - 8 أكواب ماء يوميا وممارسة أي نشاط بدني لمدة 10- 15 دقيقة 3 مرات باليوم، إضافة إلى الحصول على قدر كاف من النوم بما لا يقل عن 7 ساعات يوميًا والتقليل من الإجهاد والتوتر والإقلاع عن التدخين، مؤكدة ضرورة استشارة أخصائي التغذية لاعتماد الحمية المناسبة.


يشار إلى أن حملة التوعوية بالاستخدام الآمن للأدوية والمكملات الغذائية أو العشبية لغايات التنحيف، تأتي استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية والتوعوية في ضمان مأمونية الأدوية والمكملات الغذائية بجميع أنواعها، بحيث لا تشكل خطورة على صحة مستخدميها، ولرفع مستوى الوعي بمخاطر وأضرار الاستخدام العشوائي لمثل هذه المنتجات في حال كانت متداولة خارج المؤسسات الموثوقة المخصصة لبيعها، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الرقابية التي تتخذها المؤسسة بهذا الخصوص.

 




 

 


 

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