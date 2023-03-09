تحذير هام من الغذاء والدواء بشأن تناول المسكنات

الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من مخاطر الإفراط في تناول المسكنات Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) وبجرعات متكررة أو مرتفعة دون استشارة الطبيب أو الصيدلي،.

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وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات إن إساءة استخدام المسكنات قد يزيد من خطورة الإصابة بالفشل الكلوي الحاد أو قصور في عمل الكبد والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وحذر من ممارسات إساءة استخدام المسكنات الأكثر شيوعا مثل تناول أكثر من نوع من المسكنات في نفس الوقت بأسماء تجارية مختلفة تحتوي على نفس التركيبة الدوائية (الاسم العلمي)، وبالتالي تناول جرعات مرتفعة من نفس المادة الفعالة وزيادة الآثار الجانبية الخطيرة، أو الإفراط في تناول المسكنات عند نزلات البرد وأخذ الحقن منها بشكل متكرر.



وأكد مهيدات أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو المسكنات ليست الخيار الأول لتخفيف الألم ومن الممكن استخدام أدوية أخرى والقيام ببعض الممارسات لتخفيف الألم بشكل عام حسب نوعه قبل اللجوء إلى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو المسكنات.

