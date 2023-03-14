الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 10:12 ص

ارشادات من الغذاء والدواء للمواطنين عند شراء اللحوم المفرومة

لحمة_مفرومة_بالفرن


الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات للمواطنين عند شراء اللحوم المفرومة المتبلة مع الخضار.

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وقالت المؤسسة في منشور لها عبر فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن على المواطنين التأكد من أن يقوم عامل الملحمة بغسل يديه بالماء والصابون قبل بدء التحضير واستخدام القفازات.


وبينت أنه يجب التخلص من الأجزاء التالفة من الخضار الورقية مثل البقدونس، إلى جانب غسل الخضار الورقية المراد استخدامها بالماء الجاري وتحركيها جيدا للتخلص من الاتربة والاوساخ العالقة واستخدام معقم الخضار الغذائي.


وأشارت المؤسسة إلى أنه لا بد من تجفيف حبات الخضار بعد غسلها باستخدام مناشف ورقية نظيفة.


وشددت على أهمية نقل اللحوم المجهزة خلال ساعة من التجهيز او نقلها بواسطة حافظات مبردة.

 




 

 


 

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