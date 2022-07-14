الغذاء والدواء : إتلاف كمية من حصص لحوم الأضاحي الفاسدة

الوكيل الاخباري - أتلفت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية كمية من حصص لحوم الأضاحي الفاسدة قدرت بنحو 185 كيلو غرام في محافظة الكرك.



وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أنه لدى الكشف على اللحوم من قبل فرق المؤسسة الرقابية تبين ظهور علامات الفساد عليها من حيث الرائحة الكريهة وتم تتبع مصدر اللحوم ليتبين حفظها في برادات ذات كفاءة متدنية دون توفر ميزان حرارة فيها، مضيفًا أن المؤسسة باشرت تحويل أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



وفي السياق ذاته، أتلفت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية ومحافظة جرش وأمانة عمان الكبرى- دائرة المسالخ، كمية من حصص لحوم الأضاحي الفاسدة في جرش قدرت بنحو طن ونصف نتيجة عدم كفاءة التبريد في مركبات نقل اللحوم.



ولفت مهيدات إلى أن المؤسسة ومن خلال إجراءاتها الرقابية المشددة تمكنت من ضبط حصص لحوم الأضاحي الفاسدة وإتلافها قبل توزيعها لمستحقيها، مشيرًا إلى أن فرق المؤسسة الرقابية من خلال فروعها في مختلف محافظات المملكة تنفذ عمليات نوعية لمراقبة وتتبع الأغذية لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين.

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