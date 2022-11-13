الغذاء والدواء: اختصاصي شرعي لضمان إجازة المنتجات الحلال

الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات أن الاستعانة باختصاصي شرعي من دائرة الإفتاء في لجنة أغذية الرياضيين في المؤسسة تأتي لضمان إجازة المنتجات الحلال التي تخلو مكوناتها من أي مواد محرمة شرعا.

اضافة اعلان



وأشار مهيدات إلى أن المملكة تستورد معظم منتجات أغذية الرياضيين والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها من عدة مصادر مما يتطلب التأكد من أن مصادر هذه المواد حلال من خلال تدقيق الشهادات المرفقة في المعاملات وعضوية مندوب من دائرة الإفتاء في اللجنة المختصة.



ويذكر أن كافة اللجان الفنية المختصة في المؤسسة تضم نخبة من ذوي الاختصاص والخبرة من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص للخروج بقرارات قائمة على أساس التشاركية والتكاملية.