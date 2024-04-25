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الخميس، 25-04-2024 02:03 م

الغذاء والدواء: الموافقة على استيراد حقن "ديبروفوس" لعلاج الحساسية

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن المؤسسة منحت موافقات لاستيراد كميات من حقن "ديبروفوس" لعلاج الحساسية قريباً وذلك بعد أن تم سحبها احترازياً من الأسواق في الأردن العام الماضي.

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وأضافت المؤسسة اليوم الخميس، رداً على استفسار "الوكيل الاخباري" أن حقنة "ديبروفوس" حصلت على موافقة المؤسسة لاستيرادها وذلك بعد اجتياز الفحوصات المخبرية اللازمة.


وكان رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية هاني عبابنة قال في تصريح سابق لـ "الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد إبرة حساسية "حقن ديبروفوس" في الأردن وما يباع بالصيدليات للمواطنين إبرة كرتزون على أنها إبرة حساسية وهي غير مرخصة من الغذاء والدواء بحسب وصفه. 


وأضاف أن ثلث الشعب الأردني يعاني من أعراض الحساسية، مشيراً أن موسم حساسية الربيع العام الحالي بدأ مبكراً بسبب كثرة الأمطار خلال فصل الشتاء والتي تسببت بتفتح الزهور مبكراً .  

 




 

 


 

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