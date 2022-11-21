الغذاء والدواء تبحث مشاركة خبرات الغذاء والدواء مع السودان

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم في جمهورية السودان الدكتور علي بابكر سيد أحمد، سبل مشاركة خبرات وتجارب المؤسسة مع المجلس في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

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وناقش مهيدات خلال استضافته للوفد مقترح إقامة برنامج تدريبي عملي في مديريات المؤسسة المعنية لتعزيز بناء قدرات فنيي المجلس القومي للأدوية والسموم في مجالات اليقظة الدوائية وتسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية والرقابة على جودتها، مبديا استعداد المؤسسة التام لتقديم الدعم الفني اللازم لخدمة جمهورية السودان وتسهيل تنفيذ البرنامج التدريبي.



وأشاد الدكتور علي من جهته بمستوى المصانع الدوائية الأردنية في جمهورية السودان وبمستوى الأدوية الأردنية المستوردة والثقة بها حيث تعتبر من أكثر المنتجات الدوائية جودة وكفاءة، لافتا إلى أن المملكة الأردنية سباقة في مجال إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالدواء ممثلة بالمؤسسة وتجربتها الريادية مما خلق الرغبة في توطيد العلاقات للدعم في المجالات المشتركة بين الهيئتين.



هذا ويأتي اللقاء الذي حضره المستشار الطبي في سفارة جمهورية السودان الدكتور مجد الدين أحمد الإمام استمرارا للقاءات الدورية الهادفة لتعزيز التشاركية مع مختلف الهيئات والجهات لتوسيع آفاق العمل المشترك.

