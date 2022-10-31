الغذاء والدواء: الأردن خالٍ من منتجات الشامبو الجاف من DOVE الذي يحتوي على البنزين

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن السوق الأردني يخلو من منتجات الشامبو الجاف على شكل عبوة بخاخ مضغوط dry shampoo aerosol products من العلامات التجارية Dove Tresemme, TIGI, Nexxus, Sauve)) والتي قامت شركة يونيليفير (Unilever) مالك العلامات التجارية المذكورة بسحب تشغيلات محددة منها من الأسواق الأمريكية والكندية، وذلك بسبب احتمال احتوائها على شوائب من مادة البنزين، محظورة الاستخدام في صناعة المستحضرات التجميلية.وبينت المؤسسة في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أن كوادر المؤسسة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات باشرت بالتحقق من أن هذه المنتجات غير مجازة لدى المؤسسة.وأضافت أنها قامت بالتواصل مع شركة يونيليفر الأردن لتأكيد التزام وكيلهم بعدم استيراد هذه المنتجات.وقامت شركة يونيليفير (Unilever) مالك العلامات التجارية المذكورة بسحب تشغيلات محددة منها من الأسواق الأمريكية والكندية، حيث قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يجب على المستهلكين التوقف عن استخدام منتجات الشامبو الجاف الجوي بسبب احتمال وجود البنزين.