الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

اللوجستية الأردنية: توقع ارتفاع أكبر لأسعار شحن بواخر الحبوب بعد أن وصلت 50%

لبنان.. مودع يقتحم مصرفا والقوى الأمنية تخرجه بالقوة

منع شركات تأمين المركبات المتعثرة في الأردن من إصدار وثائق جديدة

الغذاء والدواء: الأردن خالٍ من منتجات الشامبو الجاف من DOVE الذي يحتوي على البنزين

1.484 مليون مشترك في الضمان الاجتماعي

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

التربية: اعلان برنامج امتحانات تكميلية التوجيهي خلال أيام

انخفاض أسعار الذهب 20 قرشاً في الأردن

العسعس: الدول ستواجه تأثيرات غير عادلة بسبب ارتفاع أسعار السلع والنفط

الأوقاف: تعيين 250 موظفاً و 100 مؤذن قريباً

الإثنين، 31-10-2022 12:46 م

الغذاء والدواء: الأردن خالٍ من منتجات الشامبو الجاف من DOVE الذي يحتوي على البنزين

5d2e6d0f-6d79-4c58-a4e8-e6f03ca316fd


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن السوق الأردني يخلو من منتجات الشامبو الجاف على شكل عبوة بخاخ مضغوط dry shampoo aerosol products من العلامات التجارية Dove  Tresemme, TIGI, Nexxus, Sauve)) والتي قامت شركة يونيليفير (Unilever) مالك العلامات التجارية المذكورة بسحب تشغيلات محددة منها من الأسواق الأمريكية والكندية، وذلك بسبب احتمال احتوائها على شوائب من مادة البنزين، محظورة الاستخدام في صناعة المستحضرات التجميلية.اضافة اعلان

 
وبينت المؤسسة في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أن كوادر المؤسسة في  مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات باشرت بالتحقق من أن هذه المنتجات غير مجازة لدى المؤسسة. 
 
وأضافت أنها قامت بالتواصل مع شركة يونيليفر الأردن لتأكيد التزام وكيلهم بعدم استيراد هذه المنتجات.
 
وقامت شركة يونيليفير (Unilever) مالك العلامات التجارية المذكورة بسحب تشغيلات محددة منها من الأسواق الأمريكية والكندية، حيث قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يجب على المستهلكين التوقف عن استخدام منتجات الشامبو الجاف الجوي بسبب احتمال وجود البنزين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0000

اللوجستية الأردنية: توقع ارتفاع أكبر لأسعار شحن بواخر الحبوب بعد أن وصلت 50%

البنك المركزي (3)

منع شركات تأمين المركبات المتعثرة في الأردن من إصدار وثائق جديدة

0L5A9380

1.484 مليون مشترك في الضمان الاجتماعي

6159065fc360a

التربية: اعلان برنامج امتحانات تكميلية التوجيهي خلال أيام

main_image635f85ebdf65e

الأوقاف: تعيين 250 موظفاً و 100 مؤذن قريباً

aVoyv9dPotq6tXa36syU0gPlC0L6mUYg2i2b6Xc8

المركز الوطني للسكري يطلق عيادة الاستشارة الوراثية

أخبار متعلقة
10202218124044756432420

الغذاء والدواء: فرق لتتبع ومراقبة تعبئة وتخزين عبوات زيت الزيتون

fa60c1d1-1a8c-42de-bcba-70291c081edc

ترخيص أول تاكسي كهرباء في الأردن - صور

صسصسسسسس

الغذاء والدواء توضح بشأن أدوية سعال الأطفال صدر حولها تنبيه عن تلوثها

7bd68465-6899-462d-b623-ee80e23f6eeb

مهيدات يكرّم مفتشي الغذاء في إقليم الشرق

image-43

شكاوى من استمرار ارتفاع أسعار حليب الرضع في السوق

main_image633a851de2368

خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء