الغذاء والدواء: فرق لتتبع ومراقبة تعبئة وتخزين عبوات زيت الزيتون

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها تعمل من خلال فرقها على مراقبة وتتبع زيت الزيتون .وقالت المؤسسة لـ " الوكيل الإخباري" انها اعتمدت عبوات معدنية مخصصة لتعبئة زيت الزيتون مطبوع أعلاها نموذج يتضمن عبارة زيت زيتون بلدي إنتاج الأردن، موسم 2022/2023.وأشارت إلى انه تتم طباعة النموذج من قبل مصانع العبوات المعدنية والتنك وبيعها فقط لمعاصر زيت الزيتون.وكانت نقابة المعاصر كشفت بوقتٍ سابق أنه تم تزويد كافة معاصر الزيتون بملصق حراري يصعب تزويره ويسهم في حماية المنتج الوطني وصحة وسلامة المواطنين.