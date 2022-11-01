الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

صدور إرادتان ملكيتان بالبطاينة ومحمد صدقي

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

ولي العهد يزور الفنان موسى حجازين - صور

وصول رؤساء عرب إلى الجزائر - صور

ولي العهد يلقي كلمة الأردن في القمة العربية غدا

الطاقة والمعادن: استرداد فرق دعم الكهرباء إذا ثبتت المخالفة

الضمان توضح حول بدل إجازة الأمومة إذا توفي الجنين

مستوطنون يعتدون على فلسطيني في بيت لحم

خبير اقتصادي يحذر من استمرار رفع أسعار الفائدة

14.7 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

الثلاثاء، 01-11-2022 02:40 م

الغذاء والدواء تؤكد: لا نقص أو انقطاع للأدوية في المملكة

main_image636112861df7e


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على توفر الأدوية دون وجود أي نقص أو انقطاع، مشيرا إلى توفر مخزون دوائي مستقر يغطي احتياجات السوق المحلي ومن مختلف المجموعات العلاجية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 شهور حسب فئات الأدوية.اضافة اعلان


وأضاف مهيدات أن المؤسسة وفي حال استجد أي مؤشر لنقص أي صنف دوائي تتخذ إجراءات احترازية سريعة وبما يكفل توفير الأدوية في السوق الأردني بما في ذلك التنسيق مع المصانع المحلية وتحفيزها على تصنيع أي صنف دوائي قد يشهد نقص أو انقطاع، فضلا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة باستيراد الأدوية أمام مستودعات الأدوية لتوفيرها في أقرب وقت ممكن.

هذا وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء الإخوة المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، للتواصل معها في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات حول توفر الأدوية في السوق المحلي عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق واتساب على الرقم ‪0795632000

 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

صدور إرادتان ملكيتان بالبطاينة ومحمد صدقي

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

1

ولي العهد يزور الفنان موسى حجازين - صور

313219733_426521696321737_8388474330056998868_n

دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا بمدينة الأمير محمد للشباب

e

ولي العهد يلقي كلمة الأردن في القمة العربية غدا

61d9bd43a0fd7

الطاقة والمعادن: استرداد فرق دعم الكهرباء إذا ثبتت المخالفة

أخبار متعلقة
5d2e6d0f-6d79-4c58-a4e8-e6f03ca316fd

الغذاء والدواء: الأردن خالٍ من منتجات الشامبو الجاف من DOVE الذي يحتوي على البنزين

d6f2dac1-whatsapp-image-2022-06-19-at-2.17.11-pm

عبابنة: اتحاد الصيادلة العرب يقرر تفعيل البورد الصيدلاني العربي

311595682_489578239874833_1797517689492042733_n

مهيدات: مقاومة الميكروبات للمضادات تستدعي نهج تشاركي

MOkadrat

إدراج مادتين مخدرتين ومؤثر عقلي ضمن جداول المواد المخدرة في المملكة

w

افتتاح مركز اليقظة الدوائية لإقليم الجنوب في مستشفى الكرك

773301_0

مهيدات: المخزون الاستراتيجي للأدوية مستقر