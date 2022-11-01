الغذاء والدواء تؤكد: لا نقص أو انقطاع للأدوية في المملكة

الوكيل الإخباري -
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على توفر الأدوية دون وجود أي نقص أو انقطاع، مشيرا إلى توفر مخزون دوائي مستقر يغطي احتياجات السوق المحلي ومن مختلف المجموعات العلاجية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 شهور حسب فئات الأدوية.اضافة اعلان
وأضاف مهيدات أن المؤسسة وفي حال استجد أي مؤشر لنقص أي صنف دوائي تتخذ إجراءات احترازية سريعة وبما يكفل توفير الأدوية في السوق الأردني بما في ذلك التنسيق مع المصانع المحلية وتحفيزها على تصنيع أي صنف دوائي قد يشهد نقص أو انقطاع، فضلا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة باستيراد الأدوية أمام مستودعات الأدوية لتوفيرها في أقرب وقت ممكن.
هذا وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء الإخوة المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، للتواصل معها في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات حول توفر الأدوية في السوق المحلي عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]
، وعبر تطبيق واتساب على الرقم 0795632000