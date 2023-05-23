الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

المئات من طائرات "الدرون" تضيء سماء عمّان - فيديو

مكافحة المخدرات تلقي القبض على تجّار للمخدرات والسلاح خلال قضايا نوعية

شاهد : الفيديو الكامل لحفل حناء الآنسة رجوة

الأمير الحسن يرعى أعمال المؤتمر الدولي الثالث في الإدارة السياحية والحفاظ على الآثار

"مكافحة الأوبئة" والأبحاث الطبية البحرية الأميركية تبحثان التعاون المشترك

اختتام البرنامج التدريبي الخاص بالملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب

الشبول: الناطقون الإعلاميون شركاء أساسيون في حوارات السياسة العامة للاتصال الحكومي

الغذاء والدواء تعمم بوقف المعاملات الورقية لـ 10 خدمات

شاهد : كيف تعامل ضابط مع سائق توقف فجأة على دوار الداخلية ؟ - فيديو

تهنئة الزميلة براءة الشلالدة بمناسبة الحصول على الماجستير

الثلاثاء، 23-05-2023 06:58 م

الغذاء والدواء تعمم بوقف المعاملات الورقية لـ 10 خدمات

5202321111559820890611


الوكيل الاخباري - عمم المدير العام لمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، بانه لن يتم استقبال أيّة معاملة ورقية لـ10 خدمات.

وبحسب التعميم، فإن الخدمات تشمل إصدار شهادة اعتماد مواد ملامسة للغذاء (صنف غذائي)، إصدار شهادة حرية بيع للمكملات الغذائية، وإصدار موافقة استيراد مواد خام للتلامس مع الغذاء، وإصدار موافقة استيراد وتداول المواد المعدة للتلامس مع الغذاء، وإصدار موافقة استيراد المضافات الغذائية الثانوية، وإصدار شهادة صحية لغايات التصدير، وإصدار موافقة استيراد مضافات غذائية، وطلب استشارة فنية.

كما تشمل خدمة إصدار شهادة التصنيع الجيد، وإصدار شهادة حرية بيع للأدوية.

ونوه مهيدات إلى أنه تم البدء بإطلاق خدمات المؤسسة على نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202323135612379698100

المئات من طائرات "الدرون" تضيء سماء عمّان - فيديو

الامن

مكافحة المخدرات تلقي القبض على تجّار للمخدرات والسلاح خلال قضايا نوعية

eeee

شاهد : الفيديو الكامل لحفل حناء الآنسة رجوة

w

الأمير الحسن يرعى أعمال المؤتمر الدولي الثالث في الإدارة السياحية والحفاظ على الآثار

4

"مكافحة الأوبئة" والأبحاث الطبية البحرية الأميركية تبحثان التعاون المشترك

e

اختتام البرنامج التدريبي الخاص بالملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب

أخبار متعلقة
w

مذكرة تفاهم لتحسين جاذبية الأردن للبرامج السريرية

4202327165715993214543

بحث التعاون المشترك بين الغذاء والدواء والبحوث الزراعية