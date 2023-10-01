الغذاء والدواء توضح بشأن لقاح الحصبة المستورد من الهند

الوكيل الاخباري-

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قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الأحد، إن عدم تسجيل لقاح الحصبة المستورد من الهند بسبب عدم وجود وكيل يقوم أصوليا بتسجيل هذا المطعوم.وأكد تأييده إعطاء المطعوم، وهو مستورد من "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"، وقال إن خطوط الإنتاج في هذا المصنع معتمدة وهنالك أوراق تشير إلى أن هذا المطعوم متداول في بلد المنشأ.ولم تسمع المؤسسة أن هناك إيقاف للمطعوم في بلد المنشأ، وهناك ضرورة وحاجة وطنية للتطعيم، وهناك صحة عامة ومصلحة وطنية، وهناك برنامج تطعيم وطني من أصحاب اختصاص أشاروا وأوصوا بضرورة إجراء عملية التطعيم، وفق مهيدات.وقال مهيدات إن كل المعطيات والمعززات لإجراء التطعيم موجود، وكل ما يثبت مأمونية هذا المطعوم تم تقديمه للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبناء عليه تم إصدار شهادة سماح استيراد للجهة المستفيدة وهي وزارة الصحة الأردنية.ورأى وجود لغط بشأن التسجيل وخلط ما بين إذا كان الدواء أو المستحضر الصيدلاني مسجل ومأمونيته، وقال إن هذا المطعوم غير مسجل والسبب عدم تسجيله هو عدم وجود وكيل قام أصوليا بتسجيل هذا المطعوم حتى يكون هناك من يساءل قانونيا أمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.وأوضح أن كل دواء متداول ومسجل في الأردن لا بد من وجود وكيل له، وقال إن عدم تسجيله لا يعني عدم المأمونية.