الغذاء والدواء توقف 4 منشآت عن العمل في المفرق

الوكيل الاخباري- أوقفت فرق الرقابة والتفتيش لمؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة المفرق، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 4 منشآت عن العمل في المحافظة.

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وقالت المؤسسة في معرض ردها على استفسارات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن إيقاف تلك المنشآت عن العمل جاء من خلال ما يزيد على 45 زيارة تفتيشية نفذتها المؤسسة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى مساء الأحد الماضي .



وأضافت أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإتلاف 60 كيلوغراما من المواد الغذائية المخالفة، و165 لترا من العصائر الرمضانية، إلى جانب حجز 1174 كيلوغراما من المعلبات لغايات صلاحية العينات المخبرية، و878 لترا من عصائر رمضان لغايات الإتلاف.