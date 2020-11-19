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الخميس، 19-11-2020 03:56 م

بعد شكاوى بارتفاع أسعارها

الغذاء والدواء للوكيل : التعميم على أسعار القفازات قريبا

قفازلات
قفازات


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكــد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار مهيــدات، أنه سيتم اتخاذ قرار بتسعيرة "القفّازات" خلال الأيام القادمة.

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ولفت مهيدات لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه يتم البحث مع الجهات المعنية بهذا الشأن ، ليُصار إلى تعميم السعر الموحّد على " الصيدليات"، بعد تنسيب السعر المناسب  .

 

وأشار أن هنالك عددا من "الصيدليات" ، تقوم باستغلال الوضع الوبائي الراهن ، والحاجة الملحة للقفّازات ، نتيجة لفيروس كورونا ، برفع أسعارها، حيث تزايد الطلب عليها .

 

" ستكون أسعار عبوات القفّازات في متناول الجميع ، ويتم دراسة العديد من المعطيات في هذا الشأن، علما أن هنالك أكثر من نوع لها ، وهنالك فواتير استيراد ، حيث أن نسبة الربح المضاف اليها يؤهلنا لتسعيرها بهامش ربحي معقول"، وفق مهيدات.

 

وكان برنامج الوكيل ، قد تواصل مع الدكتور نزار مهيدات ، بعد شكوى من مواطن بارتفاع اسعار القفازات حيث وصل سعر العبوة إلى (11) دينارا .

 

لمشاهدة المادة :

مهيدات للوكيل : سنضع تسعيرة للقفازات - فيديو

 



 




 

 


 

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