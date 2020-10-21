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الأربعاء، 21-10-2020 02:22 م

مطالب بإعادة النظر بقرار إغلاق الحضانات

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الوكيل الإخباري - طالب المرصد العمالي الأردني بإعادة النظر في قرار إغلاق الحضانات ورياض الأطفال، لما شأنه أن يؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل.

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وفي بيان أصدره اليوم الأربعاء، اقترح المرصد تطوير بروتوكولات صحية وقائية حازمة خاصة بدور الحضانات ورياض الأطفال للحفاظ على ديمومة عملها مع تقليل وسائل تفشي فيروس كورونا من خلالها، مبينا أهمية هذه الدور في الأنشطة الاقتصادية التي يعمل فيها آلاف النساء، بالإضافة إلى الخدمات التكميلية التي تقدمها والدعم الأساسي لتمكين الأسر من كسب العيش لأسرهن.

 

وأكد البيان أننا في الأردن بحاجة ماسة إلى تقديم حوافز لتشجيع النساء على الالتحاق بسوق العمل، ولا سيما في هذه المرحلة التي تواجه فيها الأسر المزيد من الضغوط جراء تراجع الدخول وخسارة عشرات آلاف الوظائف القائمة وزيادة أعداد الفقراء.


وأشار المرصد إلى أن استمرار العمل بإغلاق دور الحضانة ورياض الأطفال تقوض جميع الجهود الرسمية والمدنية الرامية إلى زيادة تمكين ومشاركة المرأة الاقتصادية، محذرا من الآثار السلبية لاستمرار العمل بقرار إغلاق دور الحضانة ورياض الأطفال على مشاركة المرأة الاقتصادية التي تعد من بين الدول الأكثر انخفاضا في العالم، إذ أن انسحاب المرأة من سوق العمل أسهل كثيرا من انخراطها به وعودتها للعمل.


 




 

 


 

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