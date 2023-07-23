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الأحد، 23-07-2023 03:33 م

الغذاء والدواء وغرفة صناعة عمان تعقدان ورشة توعوية بأنظمة سلامة وجودة الغذاء في مصانع الأغذية الأردنية"

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الوكيل الإخباري- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية اليوم في إربد ورشة توعوية حول أنظمة سلامة جودة الغذاء المطاعم السياحية.

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ومندوبا عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات قال مدير مديرية الغذاء المهندس أمجد رشايدة في افتتاح الورشة أنها تأتي في إطار الجهود والمساعي والخطط والبرامج التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع شركائها لزيادة حجم الوعي بأهمية تطبيق معايير جودة وسلامة الغذاء بما ينعكس إيجابا على جميع الأطراف.


وأكد الرشايدة أن المؤسسة تسعى من خلال التوسع بالجوانب التوعوية والتثقيفية بالقوانين والتشريعات والتعليمات الناظمة لسلامة الغذاء الى التخفيف ما أمكن من المخالفات لاسيما المخالفات الحرجة لأن رسالتها الأهم ضمان غذاء آمن للمستهلك وتنمية مستدامة في مختلف القطاعات بما فيها المطاعم السياحية التي تعد من حاضنات التشغيل والعمالة المحلية وبما يدعم القطاع السياحي ويروج للأردن من خلال منتج غذائي يتمتع بمواصفات الجودة والسلامة والمنافسة.


وأضاف أن قطاع المطاعم السياحية من القطاعات الحيوية والهامة التي توليها المؤسسة جل الاهتمامم نظرا لأهميتها على المستوى الاستثماري والسياحي والتشغيلي مشيدا بتعاون جمعية المطاعم السياحية ودورها في بناء شراكة فاعلة مع المؤسسة بما يخدم المطاعم السياحية والعاملين فيها ويرفع من مستوى الاتزام بالشروط والمعايير الصحية المطلوبة، منوها إلى أن المؤسسة مستمرة بعقد مثل هذهالورش والتثقيفية والتدريبية.


من جانبه أكد المدير  الفني التنفيذي والمستشار الفني في جمعية المطاعم السياحية المهندس محمد المنها أهمية التعاون والشراكة بين الجميعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بما يخدم توجهات الطرفين بتقديم غذاء آمن ومنافس وجاذب للسياحة.


وثمن المنها استجابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عقد مثل هذه الورش في جميع محافظات الممكلة لجهة رفع مستوى وحجم الوعي للعاملين في المطاعم السياحية بما يسهم بزيادة مشاركتها في الناتج القومي السياحي واستيعاب المزيد من العمالة المحلية وعكس مدى الالتزام بالحفاظ على سلامة وجودة الغذاء ومأمونيته كمسؤولية انسانية واخلاقية وقانونية بالحفاظ على صحة المستهلك.
واشار المنها الى ان عدد المطاعم السياحية في الممكلة يصل الى الف مطعم توفر اكثر من 17 الف فرصة عمل للأردنيين وتسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية. 


 




 

 


 

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