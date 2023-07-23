قرار حكومي هام بشأن البضائع المحجوزة لدى الجمارك

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، نمر العبادي، إنه تقرر تشكيل لجنة حكومية مشتركة لحل مشكلة البضائع المحجوزة والراكدة لدى الجمارك.وأضاف العبادي، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، أن اللجنة مكونة من دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة.ولفت إلى أن اللجنة المالية منحت اللجنة المشتركة مدة زمنية، تقدر بأسبوعين.وشدد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية لإنجاز حل المشكلة، اذ يمكن أن تحتوي البضائع على مواد خطرة.