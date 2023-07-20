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الغذاء والدواء: قطاع "الشاورما" من القطاعات الأعلى خطورة

الخميس، 20-07-2023 07:32 م

الغذاء والدواء: قطاع "الشاورما" من القطاعات الأعلى خطورة

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الوكيل الإخباري- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع الزرقاء، بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء في مبنى الغرفة، الخميس، ورشة عمل لمناقشة تحليل المخاطر المحتملة في مهنة إعداد وبيع الشاورما وطرق تجنبها، بحضور جمع كبير من أصحاب المطاعم والعاملين والمهتمين.اضافة اعلان


وأكد مدير المؤسسة في الزرقاء، أحمد العبهري، أن الورشة تأتي في سياق سلسلة ورش توعوية في جميع القطاعات، ضمن خطة عمل مدروسة لجميع القطاعات المهمة في مجال الغذاء، واستكمالاً للنهج التوعوي الذي تنتهجه المؤسسة.

وقال إن قطاع الشاورما، يعد من القطاعات المهمة والأعلى خطورة، إذ تم الإعداد لهذه الورشة التوعوية للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة الصادرة بهذا القطاع، خاصة في أشهر الصيف، لافتاً إلى توجيهات المدير العام للمؤسسة بضرورة التواصل الدائم مع الشركاء من القطاع الخاص والتشاور معهم للاتفاق على السبل التي تسهل معاملاتهم وتضمن سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح العبهري أن الهدف من الورشة إطلاع القطاع الخاص على أي مستجدات بخصوص الغذاء، والاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم، من أجل دراستها والأخذ بها، مشيراً إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا جميع العاملين والمهتمين للتواصل مع المؤسسة، عبر وسائل التواصل المعلنة على موقع المؤسسة وتقبل أي ملاحظات.

من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء، جهاد المرايرة، أن متابعة القضايا الأساسية التي تهم القطاعات التجارية لمنتسبي الغرفة، وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الندوات وورش العمل للقطاعات التجارية يعد منهجاً في مسيرة الغرفة.

وقدم رئيس شعبة الرقابة في المؤسسة، مؤمن جناجرة، شرحاً تفصيلياً عن المخاطر المرتبطة بإعداد الشاورما في المطاعم، والمعايير والاشتراطات الصحية لمؤسسات تقديم الغذاء، مشيراً إلى أكثر المخاطر انتشاراً وهي المخاطر البيولوجية (البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات) والجراثيم التي تنتقل بواسطة الأغذية.

 




 

 


 

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