الغرايبة يبحث مع مسؤول أوروبي عددا من قضايا حقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة، اليوم الثلاثاء، مع عضو لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، "مقرر وضع صفة شريك من أجل الديمقراطية الممنوحة لمجلس النواب من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" ، جورج لوكايدس، التقدم المحرز في محاور الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في الأردن.



وأشار الغرايبة إلى أهمية زيارة المسؤول الأوروبي وأثرها في تحقيق الزخم المطلوب خلال المرحلة المقبلة، بهدف السعي لتحقيق المزيد من الإنجاز نحو الإصلاح والديمقراطية، والبناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تطوير الحياة السياسية في الأردن والانتقال نحو الحكومات البرامجية الحزبية.

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